Ученый назвал самую богатую полезными жирами лососевую рыбу Ученый Дворецкий: арктичекий голец - самая богатая полезными жирами рыба

Больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (НПЖК) содержится в арктическом гольце — крупной лососевой рыбе, обитающей в районе северного полярного круга, рассказал «Газете.Ru» исследователь РАН Александр Дворецкий. По его словам, высокое содержание полезных для человека жиров также было обнаружено у взрослых особей арктического омуля, а у молодых — напротив, самое низкое.

Сиговые рыбы из района исследований имели более высокое содержание докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот, чем их сородичи из субарктических и умеренных местообитаний. Рыба является компонентом традиционного рациона коренных малочисленных народов Северо-Западной Сибири. Потому наши данные могут быть полезны не только местным потребителям и рыболовам, но и промышленникам, лицам, ответственным за продовольственную политику регионов, — рассказал ученый.

Как пояснил Дворецкий, все виды обследованных рыб имеют хорошие пищевые качества и не способствуют образованию тромбов или отложению жиров на стенках сосудов. В образцах рыбы исследователи обнаружили в общей сложности 43 жирные кислоты.

По словам исследователя, данные были получены специалистами из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН в ходе исследования содержания жирных кислот в лососевых рыбах, потребляемых коренными народами Ямало-Ненецкого автономного округа.

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