Ученые требуют приравнять ультраобработанные продукты к сигаретам The Guardian: ученые требуют маркировать ультраобработанные продукты

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Ультраобработанные пищевые продукты (UPF) активно вытесняют здоровое питание во всем мире, заявил профессор Карлос Монтейру из Университета Сан-Паулу. Как передает The Guardian, ученые настаивают на введении практики маркировки такой еды по принципу табачных изделий.

Необходимы кампании общественного здравоохранения, подобные тем, которые направлены против табака, чтобы обуздать опасность употребления UPF. Реклама UPF также должна быть запрещена или сильно ограничена, а на упаковке должны быть размещены предупреждения, аналогичные тем, которые используются на пачках сигарет, — рассказал ученый в комментарии изданию.

Он также заявил о необходимости запретить продажу ультраобработанных продуктов в медицинских и образовательных учреждениях. Еще одной мерой борьбы с вредной едой Монтейру видит внедрение акцизов таким образом, чтобы доходы шли на поддержание производства полезной продукции.

К ультраобработанным продуктам относят еду, которая в процессе изготовления прошла через сложные промышленные процессы, разрушающие естественную структуру ингредиентов и лишающие их полезных свойств. В числе таковых сладкие газированные напитки, сухие завтраки, чипсы, мороженое и шоколад, а также фастфуд.

Ранее диетолог Виктория Иванова посоветовала есть богатые витаминами и клетчаткой овощи и фрукты, чтобы улучшить работу желудка. По словам эксперта, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка, а гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка.