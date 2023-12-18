Ученые назвали продукты, которые защищают сердце и мозг Ученые: богатые полифенолами продукты полезны для сердца и мозга

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Содержащиеся в пище полифенолы защищают от болезней сердца и мозга, установили ученые. Эти вещества в большей степени синтезируются в растительной пище. По словам экспертов, они регулируют микробиом кишечника, защищают от рака, снимают воспаления, передает РИА Новости.

Полифенолы содержатся в больших количествах не только в листьях и стеблях растений, но и в самих плодах. Также они концентрируются в зерновых продуктах. В злаках и крупах, например, наблюдается наибольшее число фенолокислот и алкилрезорцинов.

В целях борьбы с хроническими (возрастными) воспалениями наибольшую пользу представляют ягоды, в особенности клюква. Противовоспалительный эффект можно усилить, сочетая богатую полифенолами пищу с белками. Например, мясные блюда с овощами, кофе с молоком, смузи с йогуртом. Таким образом можно уберечь себя от возрастных изменений сердца и мозга, считают специалисты.

Во избежание распространения «плохих» микроорганизмов в кишечнике лучше всего есть лук, гранат, куркуму, вишню и сливы, темную зелень, капусту, орехи и злаки. Пользу представляют и напитки: кофе, какао и чай.

Ранее микробиолог Софья Цветикова рассказала о пользе красного сухого вина для кишечника. Этот напиток, по ее словам, богат полифенолами, которые участвуют в метаболизме кишечных бактерий.