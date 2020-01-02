https://static.news.ru/photo/75e9a128-2d45-11ea-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды. Она, как считают специалисты, снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек.

Устройство работает на основе ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Оно способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса, пишет «Российская газета».

Таким образом, уверены авторы изобретения, городские сети смогут добиться снижения энергозатрат на 90% и уменьшить сумму платежей для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Первым городом, где могут внедрить новинку, станет Пенза. Именно там живут и работают разработчики новой системы. Предварительные договорённости с коммунальщиками, по их словам, уже достигнуты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году цены на коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%.