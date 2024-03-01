Ученые из Китая выяснили, как избавиться от микропластика в воде ESTL: кипячение воды может удалить около 80% микропластика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простое кипячение воды оказалось эффективным способом удаления микропластика из нее, заявили ученые из Медицинского Университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета в Китае. Согласно результатам проведенного ими исследования, опубликованного в издании Environmental Science & Technology Letters, кипячение удаляет около 80% микропластика из воды.

Частицы микропластика попадают в воду из различных источников, в том числе из одежды, при разрушении более крупных пластиковых частей, а также во время промышленных процессов. Ученые отмечают, что он представляет опасность для здоровья, так как микропластик повреждает внутренние органы и выделяет токсичные вещества. Однако от него можно избавиться путем предварительного кипячения воды. Китайские специалисты отмечают, что кипячение удаляет до 90% микропластика из жесткой воды и до 25% — из мягкой.

Химик Андрей Дорохов ранее развеял популярные мифы о средствах для удаления накипи. По его словам, пищевая сода малоэффективна с точки зрения химии, так как она создает не кислотную, а щелочную среду. Для удаления накипи же необходима именно кислотная среда. Это обусловлено тем, что она образуется из растворенных в воде гидрокарбоната кальция и магния.