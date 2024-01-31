Участнику СВО отказали поставить трек «Я русский» в ночном клубе Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участник специальной военной операции попросил диджея в петербургском клубе включить трек SHAMAN «Я русский», но получил отказ, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как рассказал военнослужащий, после спора с диджеем к нему подошли охранники заведения, начали оскорблять, назвали клоуном и провоцировали на драку.

Мужчина приехал в короткий отпуск и вместе с друзьями и родными пошел в «Зодиак». По его словам, в клубе играли и иностранные, и отечественные песни. Боец решил заказать композицию SHAMANA, однако ему заявили, что такую композицию включить не могут, так же как и любые национальные мелодии.

Администраторы объяснили, что из-за таких треков могут произойти конфликты. После отказа и разговора с охранниками компания покинула заведение.

31 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что SHAMANA проверяет Министерство внутренних дел после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным канала, мужчина усмотрел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), так как музыкант появляется в кадре с подкрашенными глазами. Однако представитель МВД Ирина Волк заявила, что информация о проверке является недостоверной.