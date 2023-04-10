Участники «Тотального диктанта» допустили девять ошибок в одном слове «Сызмальства» и «кардинально» стали самыми сложными словами в «Тотальном диктанте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники «Тотального диктанта» в Новосибирске допустили девять вариантов ошибок в слове «сызмальства», оно стало одним из самых трудных, сообщает РИА Новости. Другим коварным словом оказалось «кардинально», которое многие настойчиво пишут неправильно, поделилась результатами руководительница проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

Пальма первенства (среди частых ошибок. — NEWS.ru) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально». <...> Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили, — сказала она.

Глава новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман подтвердила, что именно «сызмальства» лидирует по числу допущенных ошибок.

Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал «с измальства», «с ызмальства». Был даже вариант «с ъ измальства». Конечно, это варианты «сызмальство», <...> очень много разных вариантов, — рассказала Шпильман.

Часто ошибочно писали «извне», «философский», «рябчик» и «барсук». В целом же эксперты ожидают лучших результатов по сравнению с прошлым годом, потому что текст был легче.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов в русском языке. Лингвист Максим Кронгауз считает эту инициативу неосуществимой.