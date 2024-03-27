Участницу Pussy Riot осудили за фейки Суд заочно приговорил Люсю Штейн к шести годам колонии по делу о фейках

Фото: АГН «Москва»

Люся Штейн (Людмила Штейн)

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата и участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Штейн обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

По совокупности приговоров <...> [суд] назначил Штейн Людмиле Петровне наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года 6 месяцев, — указали в пресс-службе.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции или задержания. Сама Штейн в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пошутила, поделившись перепиской с матерью, которая удивилась прокурорскому запросу в 8,5 года, а не в девять.

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против Людмилы Штейн 21 декабря прошлого года. Ее обвиняют в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.