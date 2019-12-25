Видео, на котором видно, как снегоуборочная техника работает на сухом асфальте, выложили в городское сообщество в соцсети.
Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев. «Тренируется. И заодно бензин списывает. Деньги-то выделены», — написал Эдуард Ахметов. «Репетиция», — предположил Влад Кочнев. А пользователь с ником Тимур Неизвестно предложил отправить
Как писал NEWS.ru ранее, «плитку» из бетона сделали в Калининграде. Рядом с настоящей плиткой рабочие шпателем нарисовали углубления. Цвет покрытия отличается, и горожане это замечают.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен