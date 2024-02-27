«Убийца с салютом»: хирург развеял мифы о популярном алкогольном напитке Хирург Умнов: шампанское бьет по печени и ухудшает зрение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шампанское нельзя назвать слабоалкогольным напитком, а содержащийся в нем углекислый газ негативно влияет на организм человека, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, этот игристый напиток можно назвать «убийцей с салютом».

Шампанское — «убийца с салютом». Это не такой уж слабоалкогольный напиток — около 12 градусов. При этом в нем содержатся пузырьки углекислого газа, помогающие алкоголю быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек пьянеет быстрее, чем от других спиртных напитков. Пузырьки пагубно влияют на стенки и слизистую желудка, повышают кислотность среды, что чревато язвой, — заявил медик.

Умнов добавил, что шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара, особенно много его содержится в полусладком сорте, а это грозит накоплением жиров и развитием сахарного диабета второго типа. Кроме того, этот игристый напиток сильно бьет по печени, ухудшает зрение, вызывает приступы мигрени, провоцирует приступы неконтролируемого поведения, уточнил специалист.

Из-за шампанского содержимое кишечника гниет. Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам, как и любое спиртное, — резюмировал медик.

Ранее Умнов рассказал, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.

Медик также предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач указал, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.