У выплативших ипотеку россиян появились проблемы

https://static.news.ru/photo/7556082c-c75b-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, погасившие ипотеку, столкнулись с серьёзными проблемами. Выяснилось, что им задерживают возврат бумажных закладных на недвижимость. Банки винят в проблемах Росреестр, не справляющийся с потоком после отмены самоизоляции

Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки, — отмечает РБК.

О проблемах сообщили клиенты ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка. Однако её существование признали не во всех кредитно-финансовых организациях. С тем, что проблема действительно есть, согласились в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Там отметили, что задержки связаны с работой МФЦ и органов регистрации. В Росреестре, в свою очередь, пояснили, что каждый случай выдачи электронных закладных нужно рассматривать отдельно.

В Альфа-банке подчеркнули, что пандемия внесла коррективы в работу всех организаций. Теперь на процедуру оформления закладных требуется примерно в два раза больше времени. В том числе, это произошло из-за перехода МФЦ и управлений Росреестра на новую информационную систему учёта имущества.

В то же время эксперты отмечают, что задержка с выдачей закладных невыгодна клиентам. Поскольку фактически недвижимость принадлежит банку, то владелец не может совершить с ней никаких сделок. По оценкам специалистов, ситуация с закладными изменится только к концу года.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководство Сбербанка приняло решение о снижении первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. По данным пресс-службы кредитной организации, для участников зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос уменьшился на 5% — до 10% от стоимости недвижимости. Оформившие ипотеку без подтверждения дохода и занятости клиенты смогут платить на 20% меньше — всего 30%.

В банке пояснили, что минимальным первоначальным взносом можно воспользоваться для покупки готового и строящего жилья в ипотеку. Исключение составляют госпрограммы, военная ипотека и загородная недвижимость.