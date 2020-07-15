Сбербанк решил снизить первоначальный взнос по ипотеке

https://static.news.ru/photo/3e6a18e8-c68a-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Сбербанка приняло решение о снижении первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья.

По данным пресс-службы кредитной организации, для участников зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос уменьшился на 5% — до 10% от стоимости недвижимости. Оформившие ипотеку без подтверждения дохода и занятости клиенты смогут платить на 20% меньше — всего 30%.

В банке пояснили, что минимальным первоначальным взносом можно воспользоваться для покупки готового и строящего жилья в ипотеку. Исключение составляют госпрограммы, военная ипотека и загородная недвижимость.

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составляет 4,1%.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что продление мер государственной поддержки по ипотеке со ставкой 6,5% грозит бюджету финансовой пирамидой.