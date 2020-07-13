Минфин: продление льготной ипотеки грозит бюджету финансовой пирамидой

https://static.news.ru/photo/69d1cb2a-c513-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление мер государственной поддержки по ипотеке со ставкой 6,5% грозит бюджету финансовой пирамидой. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Он отметил, что когда рынок недвижимости останавливается, то надо дать что-то такое, чтобы и строители могли достроить, и люди реализовать свои планы, которые были у них на этот год. Но такая мера, которая будет оказывать системную поддержку, не может носить долгосрочный характер

Это будет финансовая пирамида для федерального бюджета, потому что риски федерального бюджета очень высоки, — сказал Моисеев.

Он также добавил, что рыночные ставки по ипотеке в ближайшие годы могут дойти до уровня льготных. По его мнению, вполне реалистично, что люди в конце концов смогут получить 6,5% без господдержки в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля. Получить кредит под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка будет сохраняться в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью с 3 млн до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 млн до 12 млн.

19 июня 2020 года Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от позиции Центробанка: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Однако уже в начале июля Ассоциация банков России обратилась в Минфин с просьбой поднять размер субсидий на выдачу льготной ипотеки. Снижение ключевой ставки, отметили представители финансового сообщества, привело к уменьшению компенсаций кредитным организациям на ту же сумму. Это сделало выдачу ипотеки невыгодной для банков, даже с учётом государственной компенсации.

Ранее замглавы правительства Марат Хуснуллин заявил, что продление мер поддержки россиян по ипотеке станет одной из ключевых задач на ближайшее время. Как отметил вице-премьер, в апреле объём выдачи ипотеки сократился на 40%, однако в результате поддержки властями этого сектора экономики в первом полугодии показатель прошлого года был «физически перевыполнен» на 5%, а в денежном выражении — на 14%, писал NEWS.ru.