https://static.news.ru/photo/6fd3a732-cbcc-11e9-b5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Минюст зарегистрировал новую религиозную организацию — Всемирный союз староверов. Её возглавляет постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.

Он пояснил, что цель союза состоит в защите и оказании помощи староверам. По его словам, они сталкиваются со множеством различных проблем из-за того, что в обществе до сих пор сохраняется «некая инерция» по отношению к старообрядчеству.

В частности, организация будет помогать староверам в разрешении конфликтов с местными властями, оформлением документов, получением разрешений на строительство храмов. Наряду с этим будет оказываться помощь в реализации образовательных инициатив, рассказал Севастьянов « Интерфаксу ».

Ранее News.ru писал, что в России сегодня насчитывается около двух сотен старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.