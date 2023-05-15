У Панфилова развилась пневмония Директор «Ленкома» Варшавер сообщил, что у режиссера Панфилова развилась пневмония

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глеб Панфилов

У кинорежиссера Глеба Панфилова развилась пневмония, он продолжает находиться в реанимации после перенесенного инсульта, заявил в беседе с NEWS.ru директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. По его словам, сейчас режиссер находится в сознании и общается с сыном.

Состояние удовлетворительное, отвечает на вопросы, общается с сыном, он находится рядом. Сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием. Пока находится в реанимации, — сказал Варшавер.

При этом Telegram-канал «112» сообщает, что Панфилов находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации канала, у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, пневмонию и тромбоцитоз.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова отправили с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Причиной смерти актрисы советского кино стала остановка сердца. Народной артистке было 79 лет.