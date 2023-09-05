У находящегося в колонии Ефремова выпали нижние зубы Охлобыстин сообщил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

У находящегося в колонии актера Михаила Ефремова выпали нижние зубы, сообщил ТАСС артист Иван Охлобыстин. Он отметил, что друзья и родственники думают, как помочь артисту. Однако Охлобыстин добавил, что в целом Ефремов чувствует себя хорошо.

Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить, — рассказал Охлобыстин.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области, что Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. По информации агентства, вопрос о прекращении производства будет решен судом на заседании 17 февраля.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что решение суда по поводу смягчения приговора Михаилу Ефремову зависит от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда.