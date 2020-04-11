Муфтий Ингушетии госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эту информацию подтвердили в медицинских кругах.

Медики проводят все необходимые мероприятия. Состояние его оценивается врачами как тяжёлое, — сообщил источник газеты «Ингушетия» в республиканском оперативном штабе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии зафиксирована первая смерть от коронавируса. Как сообщили в Минздраве региона, мужчина скончался в реанимации инфекционной больницы. Погибшему было около 60 лет.