https://static.news.ru/photo/4c856fb6-eb5e-11e9-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Манул, проживающий в московском зоопарке, был срочно переведён в ветеринарный пункт. Как сообщили в пресс-службе зоосада, у него диагностировали злокачественную опухоль слизистой носа.

У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа, — сообщили в зоопарке.

Там отметили, что состояние манула начало ухудшаться ещё год назад. О себе даёт знать возраст кота. 1 мая ему исполнилось 10 лет, и он по праву может считаться долгожителем. В условиях природы такие животные редко доживают до 6-7 лет.

По словам представителей зоосада, проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни — представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой и поэтому более восприимчивы ко всякого рода инфекциям. На данный момент животное находится под круглосуточным наблюдением, передаёт РИА Новости .

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