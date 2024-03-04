У Ефремова появился шанс выйти по УДО Mash: Ефремову согласовали ходатайство об УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание по делу о ДТП со смертельным исходом, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, заседание в белгородской колонии № 4 проходило накануне.

Как передает канал, руководство исправительного учреждения направило соответствующие документы в Алексеевский суд Белгородской области, где будет принято окончательное решение по сроку Ефремова. Дата заседания пока не назначена. При этом отмечается, что дело должно быть рассмотрено в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что близкие друзья Ефремова обратились к родственникам погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, чтобы получить их одобрение на УДО актера. Сам артист неоднократно писал письма с извинениями вдове мужчины и его младшему сыну.

Актер Георгий Дронов считает, что колония может оставить глубокий отпечаток на жизни Ефремова и даже оказать влияние на его дальнейшую профессиональную деятельность. При этом он надеется, что у артиста все-таки «отрастут крылья». По словам Дронова, Ефремов является талантливым актером, который мог бы подарить зрителям большое число картин со своим участием.