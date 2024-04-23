У автора «Прекрасной России» прошли обыски «Ъ»: силовики в рамках уголовного дела нагрянули с обысками к блогеру Анисимову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики в рамках уголовного дела о клевете прибыли с обысками в редакцию к екатеринбургскому блогеру Евгению Анисимову, который является автором YouTube-канала и Telegram-канала «Прекрасная Россия», сообщил «Коммерсанту» источник. По его данным, молодой человек задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил, — рассказал источник.

Telegram-канал «Вечерние ведомости» пишет, что их корреспондент стал свидетелем оперативных мероприятий — поначалу силовики приняли его за оператора канала «Прекрасная Россия» и попытались задержать, однако когда узнали, что это корреспондент другого СМИ, выпроводили его из редакции. По данным канала, в помещении редакции корреспондент успел заметить по меньшей мере восемь силовиков.

Ранее обыски прошли у блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор. Правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. По информации Telegram-канала «112», причиной обысков может быть уклонение от уплаты налогов. Журналисты уточнили, что Портнягин может иметь отношение к легализации доходов коллег Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).