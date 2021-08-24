У Apple возникли проблемы с предустановкой российских приложений

Пользователи стали жаловаться в Роспотребнадзор и Госдуму на ошибки при предустановке российских приложений в iPhone. Либо программа на устройствах Apple не запускается, либо её установку можно пропустить. Об этом сообщил «Коммерсант».

Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены, — прокомментировали в Министерстве цифрового развития.

Предустановка отечественных программ на смартфоны обязательна с апреля 2019 года. В перечне приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуг» и платёжной системы «Мир».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что неполадки на iPhone вызваны недостаточным тестированием со стороны Apple. Также он указал, что отказаться от установки, просто закрыв окно, пользователь может, закон это не нарушает.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что Минцифры уже разъясняло требования закона: необходима установка приложения в память смартфона, но должна быть возможность его удалить.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Навального, которое позволяет читать блог оппозиционера и использовать систему «Умного голосования».