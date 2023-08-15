У актера Павла Устинова онемела рука после ранения в зоне СВО Мобилизованный актер Павел Устинов рассказал о ранении в зоне СВО

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Павел Устинов

Российский актер Павел Устинов потерял чувствительность левой руки из-за ранения в зоне спецоперации на Украине, рассказал об этом в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1». Актер попал под обстрел после двух месяцев пребывания на передовой и едва не погиб, после чего оказался в госпитале. По его словам, с последствиями ранения он борется до сих пор.

Онемение руки осталось, чувствительность ладони упала, сила так и не восстановилась до конца, — признался артист.

Актер также рассказал, что не ожидал получить повестку на фронт, так как только что устроился в столичный «Новый театр» и получил первую роль. Однако страха и сомнений у Устинова не было, так как он пошел защищать родину добровольно.

В 2022 году бывшего фигуранта дела о протестах в Москве Павла Устинова мобилизовали и отправили в зону спецоперации. До этого артиста приговорили к трем с половиной годам строгого режима за участие в несанкционированном митинге. Позже за него вступились актеры и режиссеры, после чего приговор сменили на год условного срока. Супруга Устинова Екатерина Балуева подтвердила, что ее муж находится в воинской части на подготовке. Он также сообщила, что был мобилизован брат актера.