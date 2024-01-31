Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Таганский районный суд Москвы назначил штраф видеостриминговому сервису Twitch в размере 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Согласно ее данным, основанием для штрафа стал отказ сервиса удалить запрещенный контент.

Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

В декабря 2023 года Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию. Изначально компаниям грозил штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенных роликов.

До этого корпорация Google также была оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить из видеохостинга YouTube фейки про российскую специальную военную операцию на Украине. Речь идет о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о Вооруженных силах РФ, применении ядерного оружия и мобилизации.