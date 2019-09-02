В Пресненском суде началось рассмотрение дела блогера Владислава Синицы. Он обвиняется по пункту «а» ч. 2 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия, либо угрозой его применения» за твит с призывами расправы над детьми силовиков.

Синица вину не признал, более того, заявил в суде, что ему непонятно предъявленное обвинение.

Владислав Синица, ведущий в Twitter аккаунт под псевдонимом Макс Стеклов, обвиняется в разжигании ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. По версии обвинения, Синица таким образом призывал пользователей Twitter к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Прокурор в суде упомянула проведённую экспертизу публикации в Twitter. Согласно ей, в посте имеются «психологические и лингвистические признаки возбуждения ненависти, а данный текст может быть воспринят в качестве инструкции агрессивно-настроенными лицами». В ответ на это Синица заявил, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы в пользу следствия. Его утверждение подтвердила свидетель защиты — эксперт-лингвист Новожилова. Она анализировала экспертное заключение. Свидетель сказала, что предметом экспертизы были 22 разных текстовых фрагмента (22 ответа на твит), поэтому общий вывод по ним делать нельзя.

Это 22 разных произведения, их нельзя анализировать в совокупности. С филологической точки зрения всё очень сомнительно, — заявила она.

Кроме Новожиловой в качестве свидетелей пришли два сотрудника Росгвардии. Они заявили, что, листая ленту Twitter, наткнулись на посты пользователя Макса Стеклова, в том числе на твит о детях силовиков. Он вызвал у росгвардейцев беспокойство — они расценили эту запись как угрозу своим детям.

На несогласованном митинге 27 июля я осуществлял охрану правопорядка. На мне не было маски, многие меня снимали на фото и видео. Я на YouTube потом ролики видел, где были я и мои товарищи. Поэтому я опасаюсь, — сказал свидетель Андреев.

Затем слово взял сам обвиняемый. Он заявил, что действия сотрудников Росгвардии заслуживают всеобщего общественного порицания и оргвыводов руководства, но не более того.

Процесс шёл в ускоренном режиме: за один день были завершены судебное следствие и прения сторон, в то время как обычно рассмотрение дел в общем порядке затягивается на несколько заседаний.

Прокурор в ходе прений попросила признать Синицу виновным и отправить его на шесть лет в колонию общего режима.

Адвокат возражал. Он добавил, что следствие было завершено в рекордные сроки.

Оглашение приговора назначено на 3 сентября.