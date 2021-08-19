Туроператоры нашли для россиян более дешёвую альтернативу Турции

Туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику. Спрос на эти путёвки возрос на 225% по сравнению с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, по данным АТОР, есть предложения недельных туров в Доминикану на двоих за 117 тысяч рублей, при этом отдых в отелях Турции и Египта может оказаться значительно дороже. Не исключено, что дело в их популярности, из-за чего спрос растёт, а вместе с ним и цена.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уточнил, что Доминиканская Республика — вторая после Турции страна, которая решила обойтись без лимита на чартерные перевозки. Он пояснил, что ограничений на рейсы нет, а вот правила въезда для туристов просты и понятны, чего не скажешь о многих других странах.

В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации, — пояснил специалист.

Он также отметил, что с момента открытия авиасообщения с республикой рейсы из России в это государство летают со стопроцентной загруженностью. Что же касается цен на путёвки, то вполне можно найти что-то сопоставимое с Турцией и Египтом, а может, даже и дешевле.

Ранее российским туристам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», власти Таиланда разрешили въезд в туристические районы страны.