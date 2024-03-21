Турэксперт рассказала, какие страны Европы охотно выдают шенген россиянам Турэксперт Ансталь: Испания, Италия и Греция чаще всего выдают шенген россиянам

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Чаще всего в 2024 году россиянам выдают шенгенские визы Греция, Италия, Австрия и Германия, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, отказать людям могут из-за неполного пакета требуемых документов, проблем с законодательством, а также из-за политических разногласий между странами.

Людям могут отказать в выдаче шенгенской визы из-за неполного пакета требуемых документов, проблем с законодательством, а также из-за политических разногласий между странами. Россиянам сейчас чаще всего выдает шенген Греция, Италия, Австрия и Германия. Еще в список можно добавить Испанию, но к молодым незамужним девушкам страна относится настороженно. По времени это, как правило, занимает три-четыре недели, — рассказала Ансталь.

Эксперт отметила, что россияне при подаче заявления стали прикладывать недостоверные документы. По ее словам, это еще одна причина, почему страны Европы отказывают путешественникам в получении визы.

Многие россияне сейчас при подаче заявления используют недостоверные документы. Например, прикладывают фальшивые авиабилеты. И если раньше консульства относилось к этому лояльно, сейчас наличие билетов проверяют очень тщательно. Как и покупку тура, и бронирование номера в отеле, — добавила Ансталь.

Ранее в посольстве Болгарии в Москве сообщили, что с 1 апреля начнут оформлять гражданам РФ шенгенские визы. При этом продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет, как у других стран шенгенского пространства».