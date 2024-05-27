Турэксперт рассказала, где летом можно снять самое недорогое жилье Ансталь: летом недорогое жилье можно найти в отелях Сочи, Анапы и Туапсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недорогой отель на время летнего отдыха можно найти даже в Сочи, заявила NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Однако, по ее словам, жилье будет далеко от аэропорта и пляжа.

Хоть это одно из самых популярных направлений Краснодарского края, там вполне можно найти хороший вариант. Но это будет далековато от аэропорта и Сочи Парка. Я советую рассмотреть район Известия, — пояснила эксперт.

Также недорогое жилье можно найти в Анапе, исключением станут разве что популярные санатории, добавила она. В последнее время Туапсе не пользуется большой популярностью у туристов, но и его можно рассмотреть для отпуска.

Недорогое жилье найти там более чем реально. Кроме того, из бюджетных направлений стоит выделить Калининград. Там достаточно комфортные условия по летнему отдыху по адекватным ценам, — заключила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что туристы еще могут забронировать интересные направления перед летним отпуском, однако им стоит поспешить с выбором, так как можно упустить интересные акции. Он отметил, что наиболее востребованным летним направлением внутри России остается Краснодарский край. Многие туристы также едут в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и в северо-западную часть страны. Он посоветовал россиянам изучить речные круизы и железнодорожные туры, а не думать только о море.