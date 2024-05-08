Если в майские праздники человек решил остаться дома — это не проблема, существует много способов интересно провести это время в городе, рассказала NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Например, можно посетить театр, отправиться на экскурсию или мастер-класс, добавила эксперт.
В майские праздники можно посетить театр, отправиться на экскурсию или мастер-класс либо открыть для себя новый ресторан. Во многих крупных городах, Москве или Питере, например, есть кафе с невероятным дизайном — кажется, что вы на какой-то выставке. Также можно сходить на кинопремьеру. С детьми можно посетить планетарий или океанариум. Если погода позволит, конечно, стоит отправиться на шашлыки. Это удобно, позволяет провести время с друзьями и близкими на свежем воздухе, — рассказала Ансталь.
Ранее Наталия Ансталь сообщила, что Санкт-Петербург станет самым бюджетным направлением для отдыха в мае. Любителям природы и активного отдыха, по ее словам, стоит посетить Алтай и Карелию. Также путешественница посоветовала посетить Калининград. Из заграничных направлений наиболее выгодными являются Турция и Египет, добавила Ансталь.