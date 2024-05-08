Яна Стойкова

Турэксперт рассказала, чем заняться в майские праздники в городе Турэксперт Ансталь: в майские выходные можно посетить кинопремьеру или выставку

8 мая 2024 в 07:30 Автор: Яна Стойкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащийся на мастер-классе в первом в России федеральном образовательном центре по обучению пилотированию БПЛА