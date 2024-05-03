Турэксперт рассказал об ухудшении сервиса в Турции Турэксперт Мкртчян заявил, что сервис в Турции в этом сезоне будет ухудшаться

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Туристический сервис в Турции будет в этом сезоне ухудшаться, предположил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, это связано с тем, что турки пытаются удержать цены на приемлемом для туристов уровне, однако для этого придется всячески сокращать издержки.

Что это значит на практике? Например, в барах пятизвездочных отелей двенадцатилетний виски заменят на шестилетний, меню в ресторанах отелей станет более скромным. Надо понимать, что чудес не бывает, все решает экономика, — пояснил Мкртчян.

По данным Мкртчяна, около 75% туристов из России предпочитают отдыхать в Турции в пятизвездочных отелях. Остальные выбирают «четверки». Причем в бюджетные «тройки» наши соотечественники теперь практически не едут, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российский турист, отдыхавший на курорте в турецкой Аланье, внезапно почувствовал себя плохо и умер. Отмечается, что 62-летний Валдас Лабанаускас отдыхал с семьей в районе Тюрклер.

Его жена сразу же вызвала медиков, которые госпитализировали россиянина, но мужчина скончался в больнице. Сейчас тело Лабанаускаса доставили в морг Института судебной медицины Антальи для выяснения причин смерти. Правоохранители начали расследование инцидента.