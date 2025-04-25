Турэксперт объяснила, почему резко упал спрос на отдых в Сочи Турэксперт Ракулова связала снижение спроса на туры в Сочи с повышением цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на майские туры в Сочи упал в связи с тем, что город спекулятивно повысил цены на отдых на фоне крушения танкеров в Керченском проливе, заявила 360.ru эксперт по туризму Татьяна Ракулова. К тому же на турпоток повлиял прогноз погоды, согласно которому тепло ожидается не только в Краснодарском крае, пояснила она.

У той части россиян, которая ездила на майские праздники в Сочи за теплом, появились варианты проведения выходных дней в других регионах, — отметила Ракулова.

По словам эксперта, помимо традиционных курортов, в России набирают популярность новые направления. В их числе Адыгея, Дагестан, Чечня и Ингушетия, привлекающие все больше туристов, перечислила специалист.

Как ранее стало известно, спрос на отдых в Сочи среди российских туристов сократился более чем наполовину — на 60%. Путешественники уже нашли альтернативу курортному городу: вместо Сочи туристы все чаще выбирают пляжи Дубая.