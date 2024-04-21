Турэксперт объяснила небывалый ажиотаж на поездки в Европу среди россиян Турэксперт Ансталь: россияне не готовы отказаться от отдыха в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень сервиса в европейских странах очень высок, поэтому некоторые россияне до сих пор не могут переключиться на другие направления, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, именно по этой причине сотни путешественников подают заявки на туры в Европу и стоят в очередях на «шенген».

Людям, которые отдыхали в Европе и знают по собственному опыту, что такое европейский отдых, сложно от него отказаться и переключиться на другие направления. С этим связан такой ажиотаж на туры. Нельзя сравнивать поездки в Турцию или Египет с Италией или Францией, например, потому что это совершенно разные категории отдыха и уровень сервиса. Конечно же, и ценовой уровень отличается, — рассказала Ансталь.

Турэксперт отметила, что политика Европы в отношении выдачи «шенгена» для россиян за последнее время не изменилась. По ее словам, охотно выдают визы Италия, Германия, Франция, Испания и Греция.

Россияне, видимо, уже привыкли и сильно не напрягаются из-за ограничений в получении визы. Страны, которые относительно хорошо выдают «шенген», — это Италия, Германия, Франция, Испания и Греция. При этом я не советую получать визу в одной стране, а лететь в итоге в другую. В последующем из-за такого европейские страны могут отказать в получении «шенгена», — добавила Ансталь.

Ранее сообщалось, что интерес российских туристов к поездкам в Европу возрастает, туроператоры отмечают рост спроса на «комбинированные туры», включающие посещение нескольких стран. Количество запросов на получение шенгенских виз из России превышает возможности европейских консульств, поэтому туристы все чаще обращаются к агентам.