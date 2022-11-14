Тульский школьник ударил учительницу по лицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле ученик восьмого класса в присутствии одноклассников ударил классного руководителя, женщину. Видео разместил Telegram-канал Myslo. Прокуратура начала проверку инцидента после появления ролика в Сети.

По данным канала, родителей учеников одного из ЦО Привокзального округа напугало агрессивное поведение восьмиклассника, который позволяет себе бросаться на учителей с кулаками.

Родители одноклассников школьника сообщили Myslo, что восьмиклассник учится с их детьми второй год и у него все чаще проявляются вспышки ярости. Они подчеркнули, что агрессивный подросток не общается ни с кем из класса. Взрослые обеспокоены, что никакие меры против вспыльчивого юноши не предпринимаются.

На Ставрополье в станице Барсуковской школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот отключился и, не приходя в сознание, умер. Нападавшего подростка задержали и доставили в следственный отдел.