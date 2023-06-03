Икону «Троица» Рублева доставили в храм Христа Спасителя

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Икону «Троица» Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости. Ее привезли в автофургоне компании, занимающейся доставкой предметов искусства, в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками.

По данным СМИ, в этом же фургоне икону в 2022 году привозили в Троице-Сергиеву лавру. В храме Христа Спасителя она будет находиться в течение года, после чего отправится в Троицкий собор лавры.

По данным Минкультуры, «Троица» будет выставлена для поклонения верующим в течение двух недель, до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.

Икона «Троица», или «Гостеприимство Авраама», была написана мастером Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 20-х годов XX века. В 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею.

Ранее сообщалось, что икону «Троица» переместят в храм Христа Спасителя в Москве. По решению президента России Владимира Путина шедевр передается РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что сроки реставрации «Троицы» после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее. При этом эксперт призвал исключить контакт людей с иконой во время ее нахождения в храме ради безопасности памятника русской иконописи.