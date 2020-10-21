Трое потерпевших по делу Ефремова не против смягчения наказания

https://static.news.ru/photo/1e7465bc-1431-11eb-8901-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова готовы к смягчению наказания актёра после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с артистом Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

По словам адвоката, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова.

Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение, — отметила она.

Бутырина добавила, что срок наказания защита оставляет на усмотрение суда, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь. Также артист намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годами лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.