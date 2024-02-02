Трихолог раскрыла, как зимой сохранить здоровье волос Трихолог Курская призвала россиян есть зимой как можно больше рыбы и орехов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой для здоровья волос необходимо употреблять в пищу как можно больше рыбы, авокадо, орехов, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Она отметила, что лучше не налегать на жирные молочные продукты, а также на сливочное и растительное масло.

Зимой для здоровья волос лучше есть побольше продуктов, богатых витаминами А, Е, группы В, жирными кислотами. Это рыба, авокадо, орехи. Ограничьте жирную молочку, сливочное и растительные масла. В рационе должны быть сложные углеводы и белок, которые отвечают за здоровье волос в том числе. Контролируйте количество жидкости за день, чтобы кожа и пряди не были сухими и тусклыми, — добавила Курская.

Ранее Курская рассказала, что выпадение волос считается нормой, если в течение дня человек теряет в среднем от 50 до 150 волосков. По словам специалиста, зимой это число может стать чуть больше. Поводом для беспокойства должно стать значительное увеличение количества выпадающих волос.

Кроме того, Курская сообщала, что облысение у женщин вызывают аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение всасываемости микроэлементов (витаминов, белков и т. д.). Среди причин медик также назвала последствия инфекций, перенесенных операций и сильный стресс.