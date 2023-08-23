Трихолог назвала болезни, симптомом которых является перхоть Трихолог Жовтан: перхоть может быть симптомом псориаза или дерматита

Фото: shutterstock.com

Перхоть является симптомом множества заболеваний: псориаза, себорейного или атопического дерматитов, асбестовидного лихена, а также гормональных сбоев или нарушения обмена веществ, рассказала NEWS.ru трихолог, дерматолог Наталья Жовтан. Она добавила, что перхоть беспокоит во время беременности, приеме или отмене контрацептивов и других лекарственных препаратов.

Перхоть может быть симптомом заболеваний: псориаза, себорейного дерматита, асбестовидного лихена, атопического дерматита. Шелушение, похожее на перхоть, усиливается из-за чрезмерно сухого воздуха в комнате. Гормональные нарушения и изменения в обмене веществ (во время беременности, приеме или отмене контрацептивов и других лекарственных препаратов), перенесенные вирусные заболевания часто становятся причиной себореи на фоне неверного ухода за кожей головы, — отметила Жовтан.

По ее словам, кожа головы имеет свои отличительные особенности: количество и тип волос определяет генетика, но на работу сальных желез и связанные с этим состояния и заболевания влияют и внешние, и внутренние факторы.

При жирной коже головы редкие эпизоды мытья (не по мере загрязнения, а реже) могут способствовать накоплению кожного сала и развитию такого состояния, как себорейный дерматит. Он проявляется на коже обильным шелушением, зудом и покраснением отдельных участков, — отметила Жовтан.

Ранее триколор Юлия Нагайцева рассказала, что частое использование шампуней от перхоти может только усугубить соответствующую проблему. По ее словам, такие средства можно использовать по назначению врача в течение 10–14 дней. Если нет обострения, то шампунем с антимикотическими компонентами рекомендуется мыть голову не чаще раза в неделю. В противном случае будет нарушен баланс кожи, добавила эксперт.

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер в свою очередь рассказала о пользе солода для волос. По ее словам, компонент содержит витамины B, A и Е, а также полифенолы и минералы. Напиток на основе солода можно использовать в качестве маски или укладочного средства при моделировании прически.