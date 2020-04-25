Три тысячи москвичей получили карты «Тройка» через банки и «Яндекс.Лавку»

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Сотрудники ГИБДД столицы проверили около 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков. Таковых не оказалось у 4,5% водителей и 0,3% пассажиров.

Кроме того, полицейские за две недели пресекли свыше 35 тысяч нарушений правил дорожного движения, десятая часть из которых пришлась на долю водителей общественного транспорта. Особое внимание уделяется пожилым участникам дорожного...