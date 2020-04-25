Три тысячи москвичей получили карты «Тройка» через банки и «Яндекс.Лавку»

Три тысячи человек приобрели карты «Тройка» через российские банки, а также через «Яндекс.Лавку». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Спасибо трём тысячам москвичей, кто получил карту «Тройка» через новые каналы! Не забудьте привязать свои новые «Тройки» к пропускам на Mos.ru, — говорится в Telegram-канале департамента.
«Тройку» можно получить в отделениях Сбербанка, ВТБ и Почта банка. Стоимость карты составляет 50 рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, московские власти насчитали 1,7 миллиона жителей, которые привязали цифровые пропуска к транспортным картам «Тройка». Мэрия запретила пользоваться общественным транспортом без электронных проездных с оформленными пропусками.
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