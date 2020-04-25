Общество

Три тысячи москвичей получили карты «Тройка» через банки и «Яндекс.Лавку»

13:08, 25 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три тысячи человек приобрели карты «Тройка» через российские банки, а также через «Яндекс.Лавку». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Спасибо трём тысячам москвичей, кто получил карту «Тройка» через новые каналы! Не забудьте привязать свои новые «Тройки» к пропускам на Mos.ru, — говорится в Telegram-канале департамента.

«Тройку» можно получить в отделениях Сбербанка, ВТБ и Почта банка. Стоимость карты составляет 50 рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, московские власти насчитали 1,7 миллиона жителей, которые привязали цифровые пропуска к транспортным картам «Тройка». Мэрия запретила пользоваться общественным транспортом без электронных проездных с оформленными пропусками.

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