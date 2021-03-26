Третьему адвокату из дела Ефремова грозит лишение статуса

https://static.news.ru/photo/4e8e0a58-8ed6-11eb-b644-96000091f725_660.jpg Андрей Алёшкин Фото: Андрей Алешкин/twitter.com

Дело Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, продолжает приносить неприятности участвовавшим в процессе адвокатам. Его бывший защитник Андрей Алёшкин признан нарушителем профессиональной этики.

Такие решение вынесла квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

Юриста уличили в том, что он не имел права работать в Москве, так как являлся членом палаты Санкт-Петербурга. Кроме того, его заподозрили в сокрытии доходов, а также обвинили в разглашении адвокатской тайны.

Согласно кодексу профессиональной этики адвоката, мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. При самом неблагоприятном раскладе совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которого отстранённый юрист может вновь сдать квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката.

Алёшкин стал уже третьим представителем линии защиты, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Ранее первый адвокат актёра Эльман Пашаев и представлявший интересы потерпевших Александр Добровинский лишились адвокатского статуса.

Ранее NEWS.ru писал, что жалобу на Алёшкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, а также в адвокатскую палату изначально подал сам Ефремов. Актёр полагает, что защитник нарушил договорённость о так называемой тишине в СМИ и нанёс вред репутации Ефремова своими публичными высказываниями.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.