Треть сдаваемых в Петербурге квартир оказались однушками

Жители Санкт-Петербурга предпочитают арендовать экономичные однокомнатные квартиры — на долю такого жилья приходится 33% всех предложений на рынке съёмной недвижимости в Северной столице.
Об этом
Более 50% арендодателей в Санкт-Петербурге сдают квартиры по цене в 25 тысяч рублей за месяц проживания. Больше всего предложений в Приморском, Московском, Красносельском, Выборгском и Калининском районах города.
Реже всего в Северной столице предлагают для сдачи элитное жильё. Доля соответствующих предложений на рынке составляет 5%.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз экспертов по недвижимости, согласно которому цены на первичном рынке жилья в России могут упасть на 30% из-за пандемии коронавируса.
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