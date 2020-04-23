Треть сдаваемых в Петербурге квартир оказались однушками

https://static.news.ru/photo/24c032e0-8546-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга предпочитают арендовать экономичные однокомнатные квартиры — на долю такого жилья приходится 33% всех предложений на рынке съёмной недвижимости в Северной столице.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на данные профильных аналитиков. Двух- и трёхкомнатные квартиры также популярны среди петербуржцев — 50% сдаваемого жилья относится к этим двум категориям.

Более 50% арендодателей в Санкт-Петербурге сдают квартиры по цене в 25 тысяч рублей за месяц проживания. Больше всего предложений в Приморском, Московском, Красносельском, Выборгском и Калининском районах города.

Реже всего в Северной столице предлагают для сдачи элитное жильё. Доля соответствующих предложений на рынке составляет 5%.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз экспертов по недвижимости, согласно которому цены на первичном рынке жилья в России могут упасть на 30% из-за пандемии коронавируса.