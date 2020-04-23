Треть российских потребителей не оплатили услуги ЖКХ в апреле

33% потребителей услуг ЖКХ в России не внесли оплату по пришедшим в апреле счетам.
Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин,
По собираемости март был хороший, 92% была собираемость. В апреле люди стали платить меньше: мы видим 67% собираемость, — отметил Хуснуллин.
По словам вице-премьера, такая ситуация связана с режимом самоизоляции из-за коронавируса. Хуснуллин напомнил, что в число плательщиков за услуги ЖКХ входят и пожилые люди, которые не всегда умеют пользоваться электронными средствами оплаты.
Согласно данным Минстроя, общий объём задолженности по ЖКХ в начале 2020 года в России составлял 1,3 трлн рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сфера ЖКХ серьёзно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции и нуждается в поддержке. Как передавал NEWS.ru, глава государства анонсировал развёрнутое совещание по этому вопросу.
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