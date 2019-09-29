https://static.news.ru/photo/dd43389c-e2d2-11e9-a545-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов прокомментировал победу в меньшинстве над «Спартаком» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если победа состоялась, значит — она заслуженная. Парни проявили мастерство и героизм, если это подходит для футбола. Они сражались, не жалея ни головы, ни ног. Но как мы и говорили: «Победа притягивает победу». Мы победили в кубковом матче и здесь проявили мастерство. Было неплохое начало, затем быстро теряли мяч, однако выходили из-под прессинга соперника. После тридцатой минуты «Спартак» мог открыть счёт, но мы отстояли. Начало второго тайма контролировали, забили гол. И здесь включился обратный процесс, потеряли бдительность и позволили сопернику забить. Но это просто потеря концентрации. Затем удаление, тяжёлая концовка, где «Спартак» мог сравнять счёт. В целом, команда грамотно перестраивалась, не позволяя сопернику создавать моменты, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник отметил поддержку «красно-белых» болельщиками своей команды, однако считает, что фанаты всегда должны оставаться со своим коллективом до конца.

Я всегда знал, что такое «Спартак», спартаковские болельщики не понаслышке. Мой покойный отец болел за «красно-белых». Оценка игры — это приятно. А всё остальное, я думаю, это работа клуба. Такое не должно происходить. В любой ситуации такого не должно происходить. Болельщики всегда должны быть с командой, — заключил он.

Как писал News.ru, футбольный клуб «Спартак» уступил «Оренбургу» со счётом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики московской команды время матча призывали главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. В его адрес они скандировали кричалку нецензурного содержания.