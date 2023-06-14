Тренер назвала три главных правила для переходящих на ЗОЖ людей Тренер Волынкина: при переходе на ЗОЖ важно получать удовольствие и не останавливаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время по всему миру набирает обороты культ здорового образа жизни (ЗОЖ), при переходе на который важно соблюдать несколько простых правил, заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, в первую очередь важно получать удовольствие от процесса и не останавливаться, даже если изначально не будет виден результат. Кроме того, специалист рекомендовала не вставать на весы каждый день, уточнив, что достаточно делать это раз в месяц.

Не бросать, когда вы видите изменения в своем теле, в своей фигуре. Нужно продолжать заниматься спортом. Важно помнить, что культ ЗОЖ — это не только полезно, но и круто. Быть здоровым сейчас — это тренд, — сказала Волынкина.

Ранее тренер заявила, что бег является одним из лучших способов похудения, поскольку кардио позволяет сжигать лишние калории. В то же время Волынкина отметила, что похудеть невозможно без правильного питания. Специалист рекомендовала сначала снижать вес при помощи полезной пищи, а только потом переходить к бегу. Также тренер напомнила, что у некоторых людей имеются противопоказания к бегу, в первую очередь речь идет о людях с сахарным диабетом, ожирением и проблемами с сердцем.