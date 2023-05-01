Тренер назвала лучшие упражнения на пресс на свежем воздухе Тренер Волынкина назвала лучшие упражнения на пресс на свежем воздухе

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Упражнения на пресс можно делать не только дома и в тренажерном зале, но и на свежем воздухе на спортивных площадках и зонах воркаута, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, упражнения можно делать со скамейки, а также при помощи перекладины и шведской стенки.

Упражнения на пресс можно делать со скамейки. Мы располагаемся на скамейке, руки за голову, и выполняем подъемы или скручивания вперед. Еще одно хорошее упражнение на пресс, когда мы держимся руками на стенке и поднимаем ноги на 90 градусов, — подчеркнула Волынкина.

Тренер добавила, что при занятиях на свежем воздухе необходимо одеваться по погоде, а за 2-2,5 часа до тренировки нужно обязательно поесть. Также не стоит забывать о разминке. Например, перед тренировкой можно выполнить прыжки на скакалке.

Ранее Волынкина рассказала, что для поддержания формы и отличного состояния к лету подойдут несколько эффективных упражнений. По ее словам, это отжимания, приседания и планка. Тренер отметила, что отжимания можно делать от пола, скамьи или с использованием стенки и ступеньки. Еще одним эффективным упражнением является планка, которая укрепляет все мышцы. При выполнении упражнения важно держать поясницу и пресс.