Травматолог объяснил, почему дети чаще выживают после падения с высоты Травматолог Терновский: дети чаще выживают после падения с высоты, поскольку у них мягкие кости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети чаще выживают при падении с высоты, поскольку у них мягкие кости, рассказал NEWS.ru директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновский. По его словам, из-за такой структуры у малышей реже возникают переломы.

У детей мягкие кости и они реже ломаются, их еще называют «зеленая ветка». Нельзя у дерева сломать зеленую ветку, потому что она более гибкая, поэтому у детей примерно такая же очень толстая надкостница и мягкая кость, это позволяет уберечься, — рассказал Терновский.

По его словам, девочке, которая ранее упала с шестого этажа дома в Москве, повезло, и это «настоящее чудо». Врач отметил, что энергия удара очень сильная, поэтому, скорее всего, последствия падения были все же существенными.

Инцидент произошел накануне на улице Ясеневая. Ребенок 2019 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщала пресс-служба столичной прокуратуры, мать ребенка отлучилась из квартиры, оставив девочку под присмотром других детей.

Неделю назад в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили ребенка без присмотра, он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Мальчик был госпитализирован.