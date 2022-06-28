Перекупщики начали продавать товары IKEA на маркетплейсе Wildberries

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Товары шведской компании IKEA появились в продаже на российском маркетплейсе Wildberries. Российские покупатели могут найти в каталоге мебель, коробки для хранения, постельное белье и мягкие игрушки. Ранее в пресс-службе фирмы назвали недостоверной информацию о продаже товаров оптовым перекупщикам через раздел сайта «IKEA для бизнеса».

На сайте Wildberries пользователи могут найти в том числе флагманскую плюшевую акулу от IKEA стоимостью две тысячи рублей.

Ранее в IKEA прошла закрытая распродажа для сотрудников компании. Сотрудникам фирмы сделали скидку в 15% с условием, что после они не выставят их на продажу в маркетплейсах.

Позже работники IKEA сообщили, что на закрытой распродаже товары скупали не только работники магазина, но и перекупщики. Они отметили, что «оптовики» опустошили отдел уценки, чтобы потом перепродавать предметы с наценкой.