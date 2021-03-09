Топот, грохот и крики: как справиться с шумом от соседей

Многим россиянам знакома ситуация, когда после тяжёлого трудового дня хочется прийти домой и отдохнуть в тишине. Однако порой сделать это не удаётся. И проблема вовсе не в дополнительной работе, которая сваливается на голову поздним вечером, а в шумных соседях. Крики, музыка и громкие разговоры, доносящиеся из близлежащей квартиры, могут испортить день даже самым стрессоустойчивым людям. О том, как справиться с шумом «из-за стены», — в материале NEWS.ru.

Если рядом живут «громкие» люди, а ремонт уже сделан, решить проблему можно буквально за один день, даже не прибегая к так называемым мокрым процессам, к которым относятся шпаклёвка, окраска или оклейка обоями. Помочь в данной ситуации могут специальные звукоизолирующие панели — их без всякого каркаса монтируют на стену, из которой исходит шум. Затем они закрываются финишными декоративными панелями с фотопечатью, пояснил в разговоре с NEWS.ru эксперт по звукоизоляции и акустике помещений кандидат технических наук Александр Боганик.

Прекрасным решением в данном случае будет нанести на панели рисунок в виде фактуры деревянной поверхности, натурального камня или вида ночного Нью-Йорка. Толщина такой системы «под ключ» составляет около пяти сантиметров, и этого вполне достаточно, чтобы сделать жизнь гораздо комфортнее, поясняет Боганик.

Между тем при выборе такого решения существует два потенциальных риска. Первый из них заключается в том, что человек может поскупиться и выбрать крайне дешёвые материалы, напоминающие вспененные коврики. Они не помогут, исправить ситуацию, отмечает специалист. В данном случае следует ориентироваться на готовые решения стоимостью около 2,7 тысячи рублей за квадратный метр. Такие панели достаточно массивные и тяжёлые — размер одной единицы обычно составляет 120 см на 60 см, а вес — около 20 килограммов. В каждой панели присутствуют восемь специальных силиконовых узлов крепления, через которые их монтируют к «шумящей» стене, поясняет Боганик.

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Вторая опасность при самостоятельной установке звукоизоляции заключается в том, что громкие звуки от соседей могут передаваться не только через общую стену, но и через другие поверхности: уличную стену, тонкую перегородку, которая разделяет комнату и коридор, и даже через потолок или пол. В многоэтажном доме все конструкции прочно соединены между собой и поэтому хорошо проводят шум по всем направлениям одновременно, поясняет Боганик. Иногда встречаются ситуации, когда после звукоизоляции только одной общей с соседом стены возникает устойчивой ощущение, что он «переехал» на улицу. Шум начинает «исходить» из фасадной стены. По этой причине перед началом работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Между тем существует ещё один способ, который поможет минимизировать шум от соседей. На этапе ремонта следует познакомиться с ними и попросить сделать пол в соответствии со строительными правилами, поясняет Боганик.

В многоквартирных домах более половины всех жалоб на громкие звуки от соседей приходится именно на так называемый ударный шум. Это звук шагов, падение и передвижение предметов, игры детей на полу квартиры сверху. Однако этой проблемы можно избежать, если соседи выполнят конструкцию звукоизоляции пола в соответствии со строительными правилами. Многие об их существовании даже не знают. И самое страшное, что этой информацией не владеют многие так называемые профессиональные строители. По этой причине рекомендую познакомиться с соседями сверху на этапе строительства. Если же ремонт у них уже сделан, можно попросить жильцов постелить мягкий ковролин — он минимизирует «передачу» звука. Александр Боганик эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Переход в наступление

Между тем устанавливать звукоизоляцию хотят далеко не все из тех, кому «посчастливилось» жить с шумными соседями. В таком случае первым делом следует поговорить с ними и обсудить проблему. Если неудобства создают квартиранты, то нужно связаться с арендодателями и через них воздействовать на нарушителей. В случае отказа собственника идти навстречу сообщите о своих намерениях посетить налоговую инспекцию — наверняка тот не платит налоги и изменит своё решение. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

Личный комфорт жителей многоэтажного дома определён на законодательном уровне. С 23:00 до 07:00 запрещено кричать, слушать громкую музыку и двигать мебель. В это время показатели шума должны находиться в пределах 45 децибел. Но и в течение дня этот показатель может увеличиваться максимум до 55 децибел. Чтобы было проще воспринимать показатели, приведу сравнения. 40–50 децибел — это громкость спокойного разговора, включённый пылесос. Детский плач или крик — это уже 80–90 децибел. Уровень шума ремонтных работ может достигать 100 децибел. Нарушители указанных временных и звуковых рамок могут привлекаться к ответственности по статье 6.4. КоАП. Им грозит штраф от 2 до 20 тыс. рублей (для физлиц и юрлиц соответственно). Ольга Сулим председатель коллегии адвокатов председатель коллегии адвокатов

Чтобы привлечь шумных соседей к ответственности, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Можно позвонить сотрудникам по общему номеру, описать ситуацию, назвать адрес, свои имя и фамилию. Кроме того, следует уточнить номер обращения, так как в будущем он может пригодиться при судебных разбирательствах. Эти же сведения можно изложить и в заявлении участковому, поясняет Сулим.

Законодательством в данном случае также предусмотрена возможность обращения в суд. Перед подачей иска важно собрать доказательную базу. Это могут быть показания соседей, аудио- и видеозаписи, заключение об уровне шума в квартире истца. Последний документ можно получить при обращении в Роспотребнадзор или частную компанию, которая вправе проводить подобные замеры, подытожила Сулим.