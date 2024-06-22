«Только начало»: Хинштейн высказался об аресте Ивана Пивкина Хинштейн: арест Ивана Пивкина — начало раскрутки огромного коррупционного клубка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Дело врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, задержанного по статье о превышении полномочий, можно считать началом раскрутки огромного коррупционного клубка, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Этому поспособствует готовность Пивкина сотрудничать со следствием, написал парламентарий в Telegram. Он считает, что над чиновником «были люди повыше».

Эпизоды (превышение полномочий. — NEWS.ru), которые следствие вменяет Пивкину, — уверен, это только начало раскрутки огромного коррупционного клубка. Неслучайно оперативное сопровождение по делу наряду с полицией осуществляют сотрудники УФСБ, — пояснил депутат.

Хинштейн добавил, что решение суда, отправившего подозреваемого в СИЗО на два месяца, было ожидаемым, ведь Пивкина задержали прямо на рабочем месте. По его словам, экс врио министра грозит до 10 лет, а сделка со следствием может смягчить наказание. В завершение он подчеркнул, что позиция врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева внушает оптимизм, ведь он сразу отреагировал на задержание словами о плановой работе по наведению порядка.

О задержании Ивана Пивкина стало известно накануне, 21 июня. Тогда Хинштейн отметил, что у министра прошли обыски. Другие подробности дела пока не приводятся.