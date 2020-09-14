Токсиколог объяснил, почему не верит в отравление Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/56a1d10c-f66f-11ea-8555-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заявления немецкой стороны об отравлении Алексея Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Такое мнение высказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Он подчеркнул, что следов присутствия отравляющего вещества в организме пациента на момент госпитализации в больницу в Омске не было.

Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое — само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, наличие клинической картины течения заболевания, третье — судебно-химическое исследование, — сообщил он в интервью ТАСС.

Ни один из этих трёх пунктов в случае с Навальным не проявился, считает Сабаев. Он уточнил, что в России анализы Навального проводились сразу в нескольких лабораториях экспертного класса. При их расшифровке применялись самое современное оборудование и методики.

Ранее представители ФРГ выступили с заявлением о том, что три независимых лаборатории подтвердили наличие веществ из группы «Новичок» в пробах Алексея Навального. Отмечается, что в настоящее время эксперты Организации по запрещению химического оружия, штаб которой находится в Гааге, уже начали проверять анализы, взятые у политика. Кроме немецких экспертов, исследованием занимались учёные из Франции и Швеции. Образцы были отправлены им для проведения независимого исследования.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

7 сентября состояние Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы, писал NEWS.ru.