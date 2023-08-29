Тимати купил сеть пиццерий Domino's в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов, также известный как Тимати, приобрел активы проблемной пиццерии Domino’s Pizza в России, пишет Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky. Его партнером стал известный ресторатор Антон Пинский.

Отмечается, что пиццерию ждет ребрендинг. Презентация обновленного проекта для журналистов состоится вечером 30 августа.

Предыдущим владельцем Domino’s Pizza была компания DP Eurasia. 21 августа она сообщила о прекращении попыток продать российские активы пиццерии в России и объявила о запуске процедуры банкротства. По мнению экспертов, после окончания процедуры присутствие компании в РФ резко сократится. В самой DP Eurasia утверждают, что причиной банкротства сети стало усложнение условий ведения бизнеса на территории РФ.

Как сообщалось ранее, на сеть Domino’s Pizza подали 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Клиенты жалуются на невыполненные заказы, а также на невозвращенные деньги. Также пиццерия задолжала арендодателям около 3,4 млн рублей.

В свою очередь другая пиццерия, Papa John’s, планирует продолжить работу на территории России. При этом она может отделиться от головной американской компании Papa John`s International и поменять концепцию бренда.