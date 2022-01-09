«Враг»: тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину

Российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину. Об этом он рассказал в своём Instagram. Там также были опубликованы фотографии из киевского аэропорта. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг».

Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. <...> Меня не впустили, я враг <...>, нас обратно развернули, — сказал он.

Тиктокер не пояснил, по какой именно причине ему был запрещён въезд на территорию соседнего государства. При этом он опубликовал статистику посещения своей страницы по странам: украинские пользователи занимают второе место — 11% от всей аудитории.

Ранее украинские пограничники закрыли въезд в страну гитаристу группы «Город 312», гражданину РФ Александру Ильчуку. До этого ГПСУ запретила посещать страну российской поп-певице Марии Гусаровой, известной под псевдонимом Mary Gu.

Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко выразил удивление тем, что продолжается продажа билетов на концерт Михаила Шуфутинского в Киеве, намеченный на 8 марта 2022 года. Он отметил, что певца не пустят на Украину из-за его неоднократных поездок в Крым.